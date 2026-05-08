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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Unter der Gürtellinie

Kabel Eins DokuStaffel 19Folge 25vom 08.05.2026
Unter der Gürtellinie

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 25: Unter der Gürtellinie

19 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein Kunde bietet Rick und seinen Kollegen einige Requisiten aus dem Streifen "Zurück in die Zukunft 2" an. Außerdem staunen die Profis über einen Kalender von 1900, der von einem Chemie-Unternehmen stammt.

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