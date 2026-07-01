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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Eine Spritztour im Landspeeder

Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 65vom 21.07.2026
Eine Spritztour im Landspeeder

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 65: Eine Spritztour im Landspeeder

40 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Großvater Richard, Sohn Rick und Enkel Corey haben ein geschultes Auge und reichlich Erfahrung, um echte Schätze zu erkennen. Auch wenn sie sich nicht immer einig sind - ihre Leidenschaft für den Laden schweißt sie immer wieder zusammen.

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