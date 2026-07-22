Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 66: Viva Las Vegas!
40 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12
Rick verliebt sich unsterblich in ein "Viva Las Vegas"-Filmplakat aus Frankreich. Lässt er sich trotz rosaroter Brille auf einen vernünftigen Preis ein? Dann bringt ein Kunde einige Prototyp-Figuren aus "Wo die wilden Kerle wohnen" vorbei, und Corey gerät in Ekstase, als ihm ein Verkäufer einen von Dave Grohl signierten Schlagzeugschlägel präsentiert.
Weitere Folgen in Staffel 24
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC