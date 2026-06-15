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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Riesengeschäft

ProSieben MAXXStaffel 8Folge 19vom 15.06.2026
Riesengeschäft

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 19: Riesengeschäft

21 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Große Begeisterung bei den Händlern: Ihnen liegen die Memoiren eines US-Präsidenten vor - geschrieben und handsigniert von Harry S. Truman.

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