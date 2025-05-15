Percy Stuart
Folge 1: Fünf Pfeifen
25 Min.Ab 12
Um in den Excentric-Club aufgenommen zu werden, soll Percy Stuart Mr. Pommeroy einen der seltenen Dudelsäcke mit fünf Pfeifen besorgen. Freund und Anwalt Reginald Prewster verzweifelt zunächst und ist höchst erstaunt, dass Percy Stuart schon beim ersten Versuch diese begehrte Antiquität erwerben kann.
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1969 ZDF Enterprises