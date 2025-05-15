Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Percy Stuart

Ein Sonderfall

KultKrimiStaffel 3Folge 8
Ein Sonderfall

Ein SonderfallJetzt kostenlos streamen

Percy Stuart

Folge 8: Ein Sonderfall

25 Min.Ab 12

"Fahren Sie nach Mexiko und stellen Sie fest, was mit dem Clubmitglied Mr. Brown geschehen ist und helfen Sie ihm!" - So lautet die neue Aufgabe für Percy Stuart und Reginald Prewster. Es stellt sich heraus, dass Mr. Brown während seines Urlaubs in Mexiko verhaftet und angeklagt worden ist, einen Banküberfall begangen und Lohngelder in Höhe von 50.000 Dollar geraubt zu haben.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Percy Stuart
KultKrimi
Percy Stuart

Percy Stuart

Alle 4 Staffeln und Folgen