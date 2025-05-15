Zum Inhalt springenBarrierefrei
Percy Stuart

Der Koffer

KultKrimiStaffel 3Folge 7
Der Koffer

Percy Stuart

Folge 7: Der Koffer

25 Min.Ab 12

Vor einigen Jahren hat Mr. Pommeroy in Honduras/Südamerika in einer prekären Situation einen Aluminiumkoffer zum Pfandleiher bringen müssen. Daran erinnert er sich jetzt, als Percy Stuart um eine neue Aufgabe bittet: er händigt ihm den wohlverwahrten Pfandschein aus und bittet ihn, den Koffer nach London zu bringen. Percy ahnt bei seiner Ankunft in Südamerika nicht, dass sich für diesen Koffer bereits der amerikanische Geheimdienst interessiert, und dass es, um in den Besitz dieses Gepäckstückes zu gelangen, einen Mord aufzuklären gilt.

