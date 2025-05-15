Zum Inhalt springenBarrierefrei
Percy Stuart

Drei schwarze Tulpen

KultKrimiStaffel 3Folge 2
Drei schwarze Tulpen

Folge 2: Drei schwarze Tulpen

25 Min.Ab 12

Percys neuer Auftrag lautet: Bringen Sie uns drei schwarze Tulpen. Schwarze Tulpen, alle Blumenzüchter träumen von dieser Kreation. Angeblich soll einem Professor de Fries in Holland diese Züchtung geglückt sein. Aber Professor de Fries ist ein merkwürdiger Sonderling, der Percy Stuart und Reginald Prewster ängstlich aus dem Weg geht.

