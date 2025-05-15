Percy Stuart
Folge 2: Drei schwarze Tulpen
25 Min.Ab 12
Percys neuer Auftrag lautet: Bringen Sie uns drei schwarze Tulpen. Schwarze Tulpen, alle Blumenzüchter träumen von dieser Kreation. Angeblich soll einem Professor de Fries in Holland diese Züchtung geglückt sein. Aber Professor de Fries ist ein merkwürdiger Sonderling, der Percy Stuart und Reginald Prewster ängstlich aus dem Weg geht.
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1969 ZDF Enterprises