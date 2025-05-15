Percy Stuart
Folge 11: Babysitter
25 Min.Ab 12
Reginald Prewster versichert seinem Freund Percy Stuart, diesmal erwarte sie eine ganz leichte Aufgabe - es handele sich nur darum, die Nichte von Mr. Beverly von Spanien nach England zurückzubringen. Reginald Prewster irrt jedoch. Zunächst ist Karin keineswegs, wie er glaubt, ein Baby, sondern eine junge Dame, und diese junge Dame ist weniger daran interessiert, zu ihrem Onkel zurückzukehren, als vielmehr zusammen mit Percy Stuart und Reginald Prewster einige aufregende Abenteuer zu erleben.
Percy Stuart
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1969 ZDF Enterprises