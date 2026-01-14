Zum Inhalt springenBarrierefrei
Perrine

Im schönen Land

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 14vom 14.01.2026
Im schönen Land

Folge 14: Im schönen Land

24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Völlig erschöpft kommen Perrine und ihre Mutter in einem Schweizer Gasthaus an. Obwohl sie sehr müde sind, beschließen sie, gleich zum Genfer See weiterzureisen. Da die Gegend paradiesisch ist, unternimmt Perrine eine kleine Wanderung. Bei dem Versuch, der Mutter Alpenblumen zu pflücken, stürzt Perrine von einem Felsen. Sie macht sich große Vorwürfe, daß sie der Geschwächten nun auch noch zur Last fällt. Da ein Arzt feststellt, daß nichts gebrochen ist, reisen sie weiter. Als sie in einem Dorf Fotoaufnahmen macht, unterstützt sie Perrine, indem sie kräftig die Werbetrommel schlägt.

Studio 100 International
