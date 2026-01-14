Perrine
Folge 17: Unterkunft in Paris
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Perrine und ihre schwer erkrankte Mutter treffen in Paris ein. Zufällig kommen sie zur gleichen Zeit mit dem Zirkus Etoile vor dem Zollhaus an. Zu ihrer großen Freude trifft Perrine auf Marcel. Er rät ihr, bei Monsieur Simon Station zu machen und mit der Mutter einen Arzt aufzusuchen.Perrine findet den Platz des Altwarenhändlers, auf dem die eigenartigsten Menschen Quartier genommen haben, und einigt sich mit dem geldgierigen Simon. Sie schlägt der Mutter vor, ihr einen Arzt zu suchen. Dem Großvater will sie einen Brief schreiben, damit er sie abholen läßt. Das lehnt die Mutter strikt ab.
Perrine
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe: 6
6