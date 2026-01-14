Perrine
Folge 15: Frankreich, Frankreich
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Perrine und ihre Mutter erleben auf ihrem Weg durch die Schweiz die verschiedensten Abenteuer: Schweizer Buben, die Parikel mit Steinen bewerfen. Einen Engländer, der auf seinem Fahrrad die Leute in Gefahr bringt und fast ihren Wagen demoliert. Einen Polizisten, der ihnen in diesem Kanton das Fotografieren ohne Erlaubnis der Behörde verbietet. Eine Nacht im Wald, in der sie von Wölfen verfolgt werden. Dann aber sind sie zu ihrer eigenen Überraschung plötzlich in Frankreich. Perrine ist außer sich vor Freude. Ihre Mutter aber ist am Ende ihrer Kräfte.
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Perrine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6