Perrine
Folge 9: Berufskonkurrenz
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Auf ihrer Reise durch Italien begegnen Mari, Perrine und Marcel den Fotografen Pietro und Rocco. Diese beiden versuchen in Gaunermanier, die Konkurrenz durch wechselnde Intrigen schachmatt zu setzen. Am Ende siegen Maris Charme und der Mut der Kinder - aber wahrscheinlich nicht endgültig.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Perrine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6