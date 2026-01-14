Perrine
Folge 7: Der Junge vom Zirkus
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Auf ihrer Reise begegnen Perrine und ihre Mutter Marcel, dem Zirkusjungen. Marcel war bei seiner Tante in Triest, weil er dort zur Schule gehen sollte. Das behagte ihm nicht, und er riß aus, um seine Eltern und den Zirkus zu suchen. Perrine und ihre Mutter nehmen ihn mit, und er erzählt ihnen von Frankreich und Paris, wo er geboren ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Perrine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6