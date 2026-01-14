Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 20vom 14.01.2026
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Perrine geht, begleitet von Simon, zum Pferdemarkt und verkauft dort Parikal an eine alte Freundin von Simon, Madame Cricri. Da sie nur 30 Francs für ihn erzielt, beschließt ihre Mutter, nicht mehr die teuren Medikamente zu nehmen, sondern mit Perrine abzureisen, um nicht die letzten Geldreserven auch noch nutzlos auszugeben. Perrine erkundigt sich bei Simon nach der Abfahrt der Eisenbahnzüge aus Paris nach Villenimme. Das ist die dem Ort Maraucourt nächst gelegene Bahnstation. Sie bespricht mit Marcel ihr wahrscheinliches Wiedersehen in Maraucourt, wenn der Zirkus dort gastiert. Mari betet darum, daß sie noch lebend Perrine dorthin begleiten kann.

