Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Perrine

Abschied von der Mutter

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 21vom 14.01.2026
Abschied von der Mutter

Abschied von der MutterJetzt kostenlos streamen

Perrine

Folge 21: Abschied von der Mutter

24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Als sie sich zur Bahnreise nach Maraucourt aufmachen wollen, bricht Perrines Mutter zusammen. In ihrer Sterbestunde erfährt Perrine, dass sie nicht weiß, ob sich ihr Großvater wirklich auf Perrine freut.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Perrine
Studio 100 Kids
Perrine

Perrine

Alle 1 Staffeln und Folgen