Perrine
Folge 25: Wiedersehen mit Parikal
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Nachdem Perrine ihr letztes Geld für trockenes Brot ausgegeben hat, holt sie sich in einer stürmischen Regennacht eine schwere Erkältung. Sie glaubt, sterben zu müssen und verabschiedet sich von Baron. Dieser versucht vergeblich, im Dorf Hilfe zu holen. Da begegnet er Parikal, mit dem La Cricri in Geschäften unterwegs ist. Sie finden Perrine hilflos im Wald liegen. La Cricri fährt sie auf ihrem Karren zu einem Arzt.
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
6