Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 28vom 14.01.2026
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

An Perrines erstem Arbeitstag in der Fabrik spricht sie ihren Großvater an und empfiehlt ihm eine Augenoperation. Bilfran ist wider Willen gerührt und sagt ihr einen höheren Lohn zu, zum Unwillen ihrer Kolleginnen. Als sie am Abend völlig erschöpft noch einen Spaziergang mit Baron macht, schläft Perrine an einem Teich ein.

