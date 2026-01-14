Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein neuer Lichtblick

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 46vom 14.01.2026
Folge 46: Ein neuer Lichtblick

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Bilfran ist sehr krank, er kann den Tod seines Sohnes nicht verwinden. Perrine pflegt ihn aufopfernd. Als es ihm besser geht, macht sich Großmutter Francoise auf, um ihm die Leviten zu lesen, mit Erfolg. Bilfran lässt nun nach seiner Schwiegertochter und seinem Enkelkind forschen.

Studio 100 International
