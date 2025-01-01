Person of Interest
Folge 10: Kalter Krieg
42 Min.Ab 16
Nach ihrer Enttarnung ist Shaw gezwungen, inkognito im U-Bahnhof zu leben, während John darum bemüht ist, sich alleine um die neuen Sozialnummern zu kümmern. Da hat er allerdings die Rechnung ohne Samaritan gemacht, der sein volles Machtpotential ausbreitet ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Person of Interest
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen