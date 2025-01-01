Person of Interest
Folge 17: Schicksalsspiele
42 Min.Ab 12
Reese und Finch stehen vor der Aufgabe, einen Psychologiestudenten zu beschützen. Dieser ist nämlich dafür berüchtigt, unorthodoxe Praktiken bei seinen Behandlungen anzuwenden ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Person of Interest
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen