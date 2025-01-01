Zum Inhalt springenBarrierefrei
Person of Interest

Fürchte deinen Nächsten

Staffel 4Folge 9
Fürchte deinen Nächsten

Person of Interest

Folge 9: Fürchte deinen Nächsten

42 Min.Ab 12

Shaws Tarnidentität ist aufgeflogen: Root eilt ihr zu Hilfe und versucht, sie unbemerkt durch die U-Bahn zu schleusen, um das restliche Team vor Samaritan zu schützen. Doch Shaw will nicht recht kooperieren, sondern eher gemeinsam mit John den Machtkampf zwischen Elias und Dominic austragen ...

