Staffel 4Folge 11
Folge 11: Wenn-Dann-Sonst

42 Min.Ab 12

Die Börse erleidet eine Cyber-Attacke, doch die Agenten sind an der Sache dran. Dabei erhalten sie Hilfe von einem ganz besonderen Freund von Finch. Er berechnet jedes mögliche Szenario, nur eines ist sicher - ohne Opfer geht es nicht: Jemand wird sein Leben verlieren ...

