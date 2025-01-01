Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 8
Folge 8: Ausgangspunkt

42 Min.Ab 12

Die neue Nummer geht auf Silva zurück, eine Rekrutin der Police Academy, an der praktischerweise auch Reese angefangen hat, als Ausbilder zu arbeiten. Schon bald stellt sich jedoch heraus, dass Silva bereits Polizistin ist und nach einem Maulwurf Ausschau hält, bis plötzlich ein Anschlag auf sie verübt wird ...

