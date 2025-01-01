Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Person of Interest

Gefühl und Gewissen

WarnerStaffel 4Folge 3
Gefühl und Gewissen

Gefühl und GewissenJetzt kostenlos streamen

Person of Interest

Folge 3: Gefühl und Gewissen

42 Min.Ab 12

Die Maschine hat die Nummer eines professionellen Wingmans ausgespuckt, der unbeholfenen Männern zu Dates verhilft. Fusco erhält von Finch den Auftrag, den Mann im Auge zu behalten. Um nicht aufzufliegen, gibt er sich als neuer Kunde aus, was ihm allerdings schnell zum Verhängnis wird ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Person of Interest
Warner
Person of Interest

Person of Interest

Alle 5 Staffeln und Folgen