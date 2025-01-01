Zum Inhalt springenBarrierefrei
Person of Interest

Die Nummer des Präsidenten

WarnerStaffel 5Folge 11
Die Nummer des Präsidenten

Person of Interest

Folge 11: Die Nummer des Präsidenten

42 Min.Ab 12

Das Team ist nach Roots Tod immer noch geschockt. Dann verschwindet auch noch Finch von der Bildfläche. Niemand rechnet damit, dass er insgeheim eine drastische Aktion gegen Samaritan plant. Indessen muss Reese Shaw überzeugen, trotz der tragischen Ereignisse nicht den Mut zu verlieren und wie bisher mit den Nummern weiterzumachen. Ihr nächster Auftrag: der Präsident der USA ...

