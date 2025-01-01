Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 5Folge 7
42 Min.Ab 12

Fusco befindet sich immer noch im Krankenhaus und erholt sich allmählich von seinen Verletzungen. Währenddessen gelingt es Root, sich Zugang zu einem Radiosender zu verschaffen, um einen Moderator zu beschützen. Der Medienmann ist an Informationen gelangt, die ihm zum Verhängnis werden könnten ...

