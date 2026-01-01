Person of Interest
Folge 9: Sotto Voce
42 Min.Ab 16
Reese und Finch kommen mit Terry Easton in Kontakt. In letzter Sekunde kann Reese verhindern, dass dieser in einer Investment-Firma eine Bombe ablegt. Reese begleitet Easton daraufhin zur Polizei. In der Zwischenzeit findet Finch heraus, dass der mysteriöse Kriminelle "The Voice" Easton gezwungen hat, den Anschlag zu verüben. Denn dieser hält auch dessen Frau gefangen. Da Finch bei der letzten Konfrontation mit "The Voice" gescheitert ist, ist er nun auf Elias Hilfe angewiesen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Person of Interest
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen