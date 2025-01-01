Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Person of Interest

Ausführen

WarnerStaffel 5Folge 12
Ausführen

AusführenJetzt kostenlos streamen

Person of Interest

Folge 12: Ausführen

42 Min.Ab 12

Reese und Shaw beeilen sich, um rechtzeitig am NSA-Hauptquartier anzukommen und Finch einzuholen. Sie befürchten, dass es dort zwischen ihm und Samaritan zu einer Konfrontation kommt. Doch Finchs Racheplan ist weitaus durchdachter - und lebensgefährlicher ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Person of Interest
Warner
Person of Interest

Person of Interest

Alle 5 Staffeln und Folgen