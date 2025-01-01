Person of Interest
Folge 4: 6,741
42 Min.Ab 12
Sameen Shaw ist noch am Leben, allerdings seit neun Monaten in der Gewalt von Samaritan. Greer will um jeden Preis den Standort der Maschine erfahren. Doch trotz diverser Methoden der Gehirnwäsche bringt er Shaw nicht dazu, ihr Team zu verraten. Als ihr letztlich sogar die Flucht gelingt, täuscht sie eine Straftat vor, um unauffällig mit ihren früheren Kollegen in Kontakt zu treten. Root ist überglücklich, Shaw wiederzusehen. Aber Reese und vor allem Finch sind misstrauisch ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen