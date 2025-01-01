Person of Interest
Folge 13: Beenden
42 Min.Ab 12
Da Finch das Computervirus zur Zerstörung von Samaritan aktiviert hat, droht ein globaler technologischer Super-GAU. Doch in der extrem gesicherten Federal Reserve Bank gibt es noch ein Samaritan-Back-up, welches Finch und Reese ebenfalls eliminieren möchten. In der Zwischenzeit verteidigen Shaw und Fusco verzweifelt die Maschine ...
