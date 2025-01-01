Kambodscha, Sithas große WaisenfamilieJetzt kostenlos streamen
Planet Weltweit
Folge 11: Kambodscha, Sithas große Waisenfamilie
44 Min.Ab 6
Über 30 Kinder leben in der Familie des Kambodschaner Sitha. Nur vier davon sind seine eigenen. Der Rest sind ehemalige Straßenkinder, die die Familie adoptiert hat. Die Zahl der Straßenkinder in Kambodscha hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Allein 20.000 leben in der Hauptstadt Phnom Penh. Viele von ihnen stammen aus ländlichen Gebieten, wo ihre Familien sie nicht mehr ernähren können.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH