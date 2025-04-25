Bird Island - Allein unter PinguinenJetzt kostenlos streamen
Planet Weltweit
Folge 4: Bird Island - Allein unter Pinguinen
52 Min.Ab 6
Kaum ein Ort ist dichter besiedelt als Bird Island - zumindest was Pinguine, Seevögel und Robben betrifft. Menschen dürfen dieses subantarktische Tierreich nur wenige betreten. Und wenn, dann müssen sie viel Zeit mitbringen: Eineinhalb Jahre verbringen sie in der kleinsten Forschungsstation des British Antarctic Survey, 1400 Kilometer vom nächsten Hafen entfernt.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH