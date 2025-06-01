Insekten, unser Speiseplan für morgen?Jetzt kostenlos streamen
Folge 21: Insekten, unser Speiseplan für morgen?
52 Min.Ab 6
In der Natur gehören Insekten seit jeher auf den Speiseplan. Nur der Mensch machte vielerorts lange einen Bogen um sie. Heute ernähren sich bereits zwei Milliarden Menschen von den kleinen Krabbeltieren, vornehmlich in Afrika und Asien. Und langsam kommt auch Europa auf den Geschmack.
