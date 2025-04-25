Planet Weltweit
Folge 9: Das Terrassenwunder von Peru
52 Min.Ab 6
Im Hochland von Peru, 140 Kilometer von Lima entfernt, sprudelt der Cañete Fluss mit unerschöpflichem Wasserreichtum durchs Tal. Doch das ist nicht die einzige Besonderheit der Gegend: Im Quellgebiet des Rio Cañete öffnet sich eine riesige, kaum bekannte Terrassenlandschaft: Jahrtausende alt, offensichtlich als Kornkammer uralter Vor-Inka-Völker über Hunderte Höhenmeter in den Berg eingearbeitet.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH