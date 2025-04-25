Yoga, Indiens erstaunliche MedizinJetzt kostenlos streamen
Folge 6: Yoga, Indiens erstaunliche Medizin
52 Min.Ab 6
Es heißt, Yoga werde in Indien schon seit rund 5000 Jahren praktiziert. Doch unter der britischen Kolonialherrschaft geriet das Wissen um die medizinischen Heilkräfte von Yoga nahezu in Vergessenheit. In den 1930er Jahren entwickelte der Yoga-Meister B.K.S. Iyengar aus der altindischen Hatha-Tradition neue Techniken. Iyengar-Yoga wird inzwischen weltweit praktiziert und anerkannt.
Genre:Dokumentation, Medizin
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH