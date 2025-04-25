Planet Weltweit
Folge 1: Amas Welt, das neue Ghana
52 Min.Ab 6
Eine neue Generation Frauen wächst im westafrikanischen Ghana heran: Stark, selbstbewusst und voller Ideen trotzen sie ihren Eltern, die das westliche Lebensmodel noch als Ideal verstanden. Black is beautiful, lautet das Motto, dem sie ihr Leben verschrieben haben.
