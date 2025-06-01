Tunesien, die Kunst der BerbertattoosJetzt kostenlos streamen
Folge 7: Tunesien, die Kunst der Berbertattoos
In Tunis gibt es nur eine Handvoll Tätowierer, die 28-jährige Manel Mahdouani ist die einzige Frau unter ihnen. Sie hat viele junge Kunden, die statt der westlichen Motive alte Berbermotive tätowiert bekommen wollen. Manel macht sich auf die Suche nach alten Frauen, die die Tätowierungen nicht nur auf ihren Gesichtern und Körpern tragen, sondern auch die Geschichten dazu kennen.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
