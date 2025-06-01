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Chile, die Leuchttürme am Ende der Welt

One TerraStaffel 18Folge 24vom 01.06.2025
Chile, die Leuchttürme am Ende der Welt

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Folge 24: Chile, die Leuchttürme am Ende der Welt

52 Min.Folge vom 01.06.2025Ab 6

Leuchttürme im Süden von Chile: An spektakulären Küsten sichern sie die Schifffahrt und die Landesgrenze. Ob im Norden Feuerlands oder an den Eisfeldern am Beagle Kanal. Im rauen Klima Patagoniens sind sie Außenposten des chilenischen Staates. Die Marine ist für die Instandhaltung und die Versorgung der Leuchttürme und ihrer Besatzungen zuständig.

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