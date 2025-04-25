Wilde Schweiz - Von Ringern und SchwingernJetzt kostenlos streamen
Folge 22: Wilde Schweiz - Von Ringern und Schwingern
52 Min.
Schwingen oder Hosenlupf ist eine Abart des Ringens und die Nationalsportart der Schweiz. Große und kräftige Männer ringen in Sägemehl nach festen Regeln miteinander. Die uralte Tradition ist die populärste Sportart der Schweiz. Alle drei Jahre wird an wechselnden Orten das Eidgenössische Schwingerfest ausgetragen. Der siegreiche Schwingerkönig erringt den Status eines Popstars.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH