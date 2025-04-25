Eine zweite Art von Frau - Thailand, das Dritte GeschlechtJetzt kostenlos streamen
Folge 21: Eine zweite Art von Frau - Thailand, das Dritte Geschlecht
52 Min.Ab 6
So viele Kathoey, Männer, die sich als Frauen fühlen und auch so leben, gibt es in keinem anderen Land wie in Thailand. Sao Praphaet Song nennen sie sich traditionell: eine zweite Art von Frau. Als Ladyboys sind sie weltweit bekannt. Um sie selbst zu werden, musste Mimi Tao mit 17 ihr altes Ich abstreifen: Phajaranat Nobantao, den buddhistischen Mönch und Landjungen.
