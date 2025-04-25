Rumänien, eine Weihnachtsreise ins DonaudeltaJetzt kostenlos streamen
Planet Weltweit
Folge 3: Rumänien, eine Weihnachtsreise ins Donaudelta
52 Min.Ab 6
Weihnachten in Rumäniens Osten - mitten im Donaudelta, Europas größtem Sumpf- und Schilfgebiet. Hierher flohen vor Jahrhunderten Altgläubige vor den Repressalien des Patriarchen Nikon und des Zaren Peter I. Weihnachten mit den Lipowanern - eine Reise in die russisch-orthodoxe Vergangenheit, mitten in Rumänien.
Weitere Folgen in Staffel 18
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Planet Weltweit
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH