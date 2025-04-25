Pyrenäen, ein Hirte zwischen Himmel und ErdeJetzt kostenlos streamen
Planet Weltweit
Folge 25: Pyrenäen, ein Hirte zwischen Himmel und Erde
52 Min.Ab 6
Seit 14 Jahren ist Brice Delsouiller Kuhhirt in den Pyrenäen und verbringt mit seinen Tieren sechs Monate auf den Sommerweiden in 3000 Metern Höhe.
Weitere Folgen in Staffel 18
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Planet Weltweit
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH