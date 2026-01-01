Kreta - Die süßen Früchte des JohannisbrotbaumsJetzt kostenlos streamen
Folge 14: Kreta - Die süßen Früchte des Johannisbrotbaums
52 Min.Ab 6
Auf Kreta ist der Olivenbaum allgegenwärtig. Doch es gibt einen anderen, uralten Baum auf der Insel, der zeitgleich Früchte und Blüten trägt und dessen Früchte - die Karuben, einzigartige Eigenschaften besitzen: der Johannisbrotbaum! Seine rauen, braunen Schoten sind voller Geheimnisse und voller Hoffnung für diejenigen, die um seine Kräfte wissen.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH