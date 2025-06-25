Kanada - Mit der Hebamme durch die BadlandsJetzt kostenlos streamen
Folge 16: Kanada - Mit der Hebamme durch die Badlands
53 Min.Ab 6
Die kanadischen Badlands im Südosten Albertas: Prärie, soweit das Auge reicht, staubtrockene Canyons und bizarre Felstürme, genannt "Hoodoos". Eine faszinierende, unwirklich scheinende Landschaft. Auf fast 90.000 Quadratkilometern leben nur noch wenige, sehr bodenständige Menschen auch junge Familien. Hebamme zu sein im "schlechten Land" ist mehr als ein Abenteuer.
