Folge 26: Frisch vermählt in Estland
52 Min.Ab 6
Wenn in Estland der Sommer einzieht, beginnt auch die Hochzeitssaison, denn kaum jemand will im Winter heiraten. Und die Esten lassen sich einiges einfallen, um eine Hochzeit zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Dazu gehören aktionsreiche Spiele und Rituale, die überwiegend unter freiem Himmel stattfinden - vom Segeltörn im Wikingerschiff bis zum Tauziehen der gesamten Festgesellschaft.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
