Italien, eine neue Glocke für MonopoliJetzt kostenlos streamen
Planet Weltweit
Folge 8: Italien, eine neue Glocke für Monopoli
53 Min.Ab 6
Glocken sind seit jeher aus christlichen Kirchen nicht weg zu denken. Im süditalienischen Agnone werden sie noch heute nach traditionellen Methoden hergestellt. Die Glockengießerei Marinelli blickt auf eine tausendjährige Tradition zurück. Die Brüder Armando und Pasquale führen den Betrieb in der 24. Generation. Nun sollen sie eine kleine Glocke für die Gemeinde Monopoli herstellen.
Weitere Folgen in Staffel 19
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Planet Weltweit
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH