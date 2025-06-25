Sri Lanka - Eine legendäre EisenbahnstreckeJetzt kostenlos streamen
Folge 24: Sri Lanka - Eine legendäre Eisenbahnstrecke
Als die britische Kolonialmacht ab Mitte des 19. Jahrhunderts die Bahnstrecke durch das Hochland von Sri Lanka errichtete, diente diese vorrangig dem Transport von Waren. Zimt, Pfeffer, Tee und Kaffee wurden zur Verschiffung nach Europa von den hochgelegenen Plantagen in die Hauptstadt Colombo gebracht.
Planet Weltweit
