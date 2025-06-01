Sibirien, die Eisstraße ins PolarmeerJetzt kostenlos streamen
Planet Weltweit
Folge 6: Sibirien, die Eisstraße ins Polarmeer
52 Min.Ab 6
Im Norden von Russland setzt man auf "Väterchen Frost" - und errichtet Straßen aus Eis und Schnee. In Sibirien verläuft eine der härtesten und kältesten Straßen der Welt. Sie wird erst befahrbar, wenn die Temperatur unter minus 30 Grad Celsius fällt. Obwohl nur drei Monate im Jahr befahrbar, ist sie die Lebensader für jene Menschen, die nördlich des Polarkreises siedeln.
Weitere Folgen in Staffel 19
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Planet Weltweit
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH