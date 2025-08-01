Kintoa, ein Schwein wie kein anderesJetzt kostenlos streamen
Folge 1: Kintoa, ein Schwein wie kein anderes
Das baskische Kintoa-Schwein, eine lokale Schweinerasse, die vom Aussterben bedroht ist. Der Metzger Pierre Oteiza hat das Kintoa wiederentdeckt und das Tal, zusammen mit einer Handvoll Züchter, zum Erfolg geführt.
